Podium du relais 4x100 m nage libre dames en natation des Jeux Olympiques de TokyoOr : Australie (Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon et Cate Campbell) Argent : Canada (Kayla Sanchez, Margaret MacNeil, Rebecca Smith et Penelope Oleksiak) Bronze : États-Unis (Erika Brown, Abbey Weitzeil, Natalie Hinds et Simone Manuel) (Belga)