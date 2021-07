Jupiler Pro League - Saint-Trond se joue de La Gantoise et débute son championnat par une victoire

Saint-Trond s'est imposé 2-1 contre La Gantoise dimanche soir dans l'ultime match de la première journée de l'exercice 2021-2022 de Jupiler Pro League. Pelé Mboyo (12e) et Christin Brüls (67e) ont marqué les deux buts des Canaris alors que les Buffalos avaient ouvert le score via Andreas Hanche-Olsen (2e).L'Allemand Bernd Hollerbach, qui avait dirigé Mouscron en 2019-2020, n'a pas manqué sa première à la tête du STVV. Dimanche, le technicien a pourtant vu son équipe être menée après un goal du Norvégien Andreas Hanche-Olsen sur un corner frappé par Vadis Odjidja (0-1, 2e). Saint-Trond a répliqué presque immédiatement. Ko Matsubara a profité d'une perte de balle de Matisse Samoise pour glisser le cuir à Mboyo, seul au petit rectangle (1-1, 12e). Dans le 2e acte, une frappe lointaine magnifique de Christian Brüls a fait exploser le Stayen (2-1, 67e). La Gantoise, qui restait sur un probant succès contre les Norvégiens de Valerenga en Conference League (4-0), n'est pas parvenue à continuer sur sa lancée en championnat. Mardi, le match entre le Beerschot et le Cercle se terminera dès 20h. Le duel a été arrêté définitivement samedi soir à la 55e minute de jeu en raison des importantes précipitations qui se sont abattues sur la pelouse du stade Olympique d'Anvers. Le marquoir affichait 0-1 en faveur du Cercle après un but de la tête d'Olivier Deman à la 40e. (Belga)