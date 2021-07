L'Allemagne relativement épargnée par de nouvelles inondations

La Rhénanie du Nord-Westphalie et la Rhénanie-Palatinat poussaient dimanche un soupir de soulagement. Après les graves inondations qui ont coûté la vie à 180 personnes la semaine dernière en Allemagne, de nouvelles averses menaçaient ce week-end. Les deux Länder ont cependant été épargnés. Le sud du pays a essuyé des inondations limitées.Le temps est resté sec, hormis quelques pluies localement samedi après-midi, a indiqué l'agence météorologique allemande (DWD). Dans la région de l'Eifel (nord), il est tombé de 5 à 10 millimètres de pluie en moyenne samedi. Toutefois, des précipitations relativement faibles peuvent actuellement poser problème car les canaux de décharge sont déjà encombrés et le système d'égouts est endommagé, a souligné l'institut météorologique. Les habitants de Rhénanie-Palatinat ont été invités, par mesure de précaution, à passer la nuit dans un centre d'accueil. Dans le sud du pays par contre, les averses ont été intenses durant la nuit et menaçaient encore dimanche. Cependant, aucune alerte n'a été émise, le DWD précisant que ces pluies ne sont pas anormales pour une journée d'été. À Stuttgart, capitale du Land de Bade-Wurtemberg, les intempéries ont causé des inondations limitées dans le centre-ville. Selon la police, l'eau n'a pas pu s'évacuer par les égouts, bouchés, et a donc envahi une rue. À Heilbronn et Louisbourg, plus au nord de Stuttgart, des caves et des rues se sont retrouvées sous eau. Des arbres sont tombés dans la première tandis que l'eau est montée jusqu'à 50 cm dans la deuxième. (Belga)