Les 35 dernières minutes du match Beerschot - Cercle de Bruges se joueront mardi

Le match entre le Beerschot et le Cercle Bruges, duel de la première journée de D1A arrêté définitivement samedi soir en raison des importantes précipitations qui se sont abattues sur la pelouse du stade Olympique d'Anvers, se terminera mardi soir (20h). Le club visité l'a annoncé samedi.L'arbitre Alexandre Boucaut a arrêté la partie à la 55e minute car la pelouse était devenue impraticable. Trente minutes et une inspection du terrain plus tard, l'homme en noir a décidé de la reporter. Le marquoir affichait 0-1 en faveur du Cercle après un but de la tête d'Olivier Deman à la 40e. (Belga)