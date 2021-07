Les temps du Suisse Alex Wilson ne sont pas homologués

Les temps réussis par le Suisse Alex Wilson dimanche dernier sur 100 m et 200 m dans le cadre du meeting de Marietta en Georgie (USA) n'ont pas pu être homologués, a écrit Swiss Athletics, la fédération suisse d'athlétisme, dimanche sur son site officiel. "Les éclaircissements entrepris par Swiss Athletics de pair avec World Athletics et European Athletics ont dévoilé que les exigences d'homologation n'étaient sur divers points pas remplies."Le Balois de 30 ans, qui possédait un record personnel de 10.08 réalisé en 2019, avait signé une performance de premier choix en courant le 100 mètres en 9.84 (+1,9 m/s), ce qui constituait un potentiel record d'Europe. Il restait pourtant sur des sorties timides cet été (10.38 comme meilleur chrono). "Pour la validation d'un record d'Europe, un système d'information de départ indiquant tout faux départ de manière automatique via le temps de réaction est en effet nécessaire. Un tel système n'est toutefois pas exigé pour valider un record suisse", a écrit Swiss Athletics. "Outre le fait qu'il n'y avait pas de juge-arbitre sur le terrain et que le stade n'est pas homologué selon les standards internationaux, il y avait aussi, selon la Fédération américaine de sérieux problèmes de chronométrage, non expliqués plus avant." Après avoir triomphé dans la ligne droite, il avait remis le couvert sur le 200 mètres, remporté dans le temps canon de 19. 89 (+1,8 m/s), un chrono qui n'a pas non plus été pris en compte par les différentes instances. (Belga)