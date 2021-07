LPGA - Victoire de l'Australienne Minjee Lee en barrage

L'Australienne Minjee Lee a remporté dimanche l'Evian Championship de golf, son premier Majeur, en battant au premier trou de barrage la Sud-Coréenne Jeongeun Lee qui avait pris le départ du 4e et dernier tour, dimanche matin, avec cinq coups d'avance sur l'Américaine Yealimi Noh.Jeogeun Lee, surnommée Lee6, a complètement raté son début de partie dimanche, puis elle s'est bien reprise, avec une série de birdies, pour obliger Minjee Lee, arrivée avant elle au club-house, à repartir pour un play-off en mort subite qui n'a duré que quelques minutes. La tenante du titre et 2e mondiale, la Sud-Coréenne Ko Jin-Young, qui avait remporté l'Evian Championship en 2019, l'épreuve de 2020 ayant été annulée pour cause de coronavirus, a terminé à la 60e place partagée avec 286 coups, soit 20 de plus que la lauréate. La N.1 mondiale, l'Américaine Nelly Korda, a joué 67 dimanche et ponctue son tournoi à la 19e place partagée (277). (Belga)