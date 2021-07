Nouvel avertissement jaune aux orages pour la journée de lundi

Un nouvel avertissement jaune aux orages est émis pour la journée de lundi, annonce l'Institut Royal météorologique (IRM) dimanche après-midi.Un avertissement jaune est en cours ce dimanche jusqu'à 23h00. Dans l'après-midi et la soirée, des averses et quelques orages se développeront encore sur la Belgique. Sur son passage, une cellule orageuse sera en général à l'origine de 10 à 20 litres au mètre carré. Lundi, la convection se remettra très rapidement en marche, avec de nouvelles averses intenses et orageuses à partir de l'ouest. Pendant un orage, l'IRM attend autour de 10 à 30 litres au mètre carré. Un nouvel avertissement jaune est donc édicté pour l'ensemble du territoire. Il entrera en vigueur dès 04h00 du matin jusqu'à 23h00, le risque se décalant dans la journée de l'ouest vers l'est. (Belga)