Une météo encore instable en attendant le retour d'un temps sec vendredi

La nébulosité sera variable à abondante et le ciel ponctué de nouvelles averses, parfois assez intenses et potentiellement accompagnées d'orage, a indiqué dimanche l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Dès 13h00, l'après-midi sera placée sous code jaune pour tout le pays.De nouvelles averses orageuses se développeront en effet sur la Belgique dimanche après-midi, cumulant de 10 à 20 litres par mètre carré (L/m2) en peu de temps, prévient l'IRM. Les maxima oscilleront entre 19 et 24°C, sous un vent faible à modéré. Des averses sont encore prévues en soirée et le code jaune de l'IRM restera d'application jusqu'à 22h00. Le temps se stabilisera du centre à l'est du pays en cours de nuit et les éclaircies s'élargiront. De la brume ou des nuages pourraient se former plus tard. Les averses et le risque d'orages se maintiendront par contre dans l'ouest du territoire. Le mercure indiquera 10 à 17°C. Lundi, la semaine débutera la tête dans les nuages et sur une note encore mouillée. Il faudra attendre mercredi pour voir percer quelques éclaircies mais le temps sera plus frais avec des maxima limités entre 18 et 22°C. Jeudi sera aussi frais et très nuageux dans l'ensemble, tandis que, vendredi, soleil et champs nuageux feront valser la fin de semaine. (Belga)