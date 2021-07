JO 2020 - La Belgique battue par la Chine (20-21) en basket 3x3

La Belgique a été battue 20-21 lundi contre la Chine pour son cinquième match du tournoi olympique de basketball 3x3 à Tokyo.C'est le premier succès de l'équipe chinoise dans la compétition. Les Lions ont bataillé ferme mais ont finalement cédé sur un écart minime. Côté belge, Thibaut Vervoort termine meilleur marqueur avec 10 points, Nick Celis a ajouté 7 points et Rafael Bogaerts les 3 derniers. La Belgique jouera encore un match plus tard dans la journée face aux Pays-Bas (11h40, HB). Les Lions ont pour l'instant remporté deux rencontres et en ont perdu trois. Ils sont actuellement 5es du groupe. Huit nations disputent le premier tournoi de 3x3 de l'histoire des JO et chaque équipe joue sept rencontres. Les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales tandis que les équipes classées de la 3e à la 6e place joueront un quart de finale. Les deux derniers sont éliminés. (Belga)