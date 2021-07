JO 2020 - Les Red Lions s'imposent face à l'Allemagne 3-1 et poursuivent leur sans-faute

La Belgique a pris la mesure de l'Allemagne lundi dans son second match du tournoi olympique de hockey à Tokyo (3-1).Avec cette nouvelle victoire, les Red Lions confirment leur bonne entrée en matière dans le groupe B alors qu'ils avaient défait les Pays-Bas lors du match d'ouverture samedi (1-3). Les buts de la rencontre de ce lundi ont été inscrits par Bosserhof (csc.), Charlier et Hendrickx côté belge et par Haner, côté allemand. La Belgique affrontera l'Afrique du Sud, ce mardi (18h30 heure locale, 11h30, HB) pour tenter de poursuivre son sans-faute dans le groupe B. (Belga)