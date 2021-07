PGA - L'Américain Cameron Champ remporte le 3M Open

L'Américain Cameron Champ a remporté dimanche sa troisième victoire en circuit PGA au 3M Open à Blaine, dans le Minnesota, avec un score de 66 (-5) sur la quatrième journée, grâce à un tap-in sur le N.18.Le golfeur de 26 ans a surmonté un épisode de déshydratation dans le dernier neuf pour prendre la tête du classement sur le terrain des Twin Cities avec un score de 269 (-15). Champ a remporté la victoire de deux coups grâce à un coup d'approche éblouissant au N.18, qui est passé au-dessus du drapeau puis a tourné vers l'arrière. Mais Champ n'y est pas arrivé sans un moment de frustration après que son drive au 18ème trou soit parti très à gauche et ait atterri dans l'herbe la plus haute du parcours. "J'ai rendu les choses un peu intéressantes", a déclaré Champ. "J'ai fait une belle approche pour sauver le par". Louis Oosthuizen a rendu une carte de 66 et est à égalité avec ses compatriotes sud-africains Charl Schwartzel (68) et Jhonattan Vegas (68). L'Américain Keith Mitchell a terminé cinquième à -12 et le Canadien Adam Hadwin (68), co-leader du deuxième tour, est à égalité pour la sixième place à -11. Pour la quatrième journée consécutive, le N.18, s'est révélé être un véritable casse-tête avec son mini-lac à l'avant qui a avalé 124 balles de golf. Classement final du 3M Open comptant pour le circuit PGA, disputé dimanche sur le parcours TPC Twin Cities à Blaine, Minnesota (Par 71): 1. Cameron Champ (USA) : -15 (69-67-67-66) 2. Louis Oosthuizen (AfS) : -13 (68-68-69-66) . Jhonattan Vegas (Ven): -13 (64-69-70-68) . Charl Schwartzel (AfS): -13 (67-68- 68-68) 5. Keith Mitchell (USA): -12 (67-68- 68-68) 6. Mito Pereira (Chl): -11 (70-67-69-67) . Adam Hadwin (Can): -11 (67-65-73-68) . Brian Stuard (USA): -11 (70-64-70-69) . K.H. Lee (CdS): -11 (69-67-68-69) . Ryan Armour (USA): -11 (67-65-71-70) (Belga)