Une personne désincarcérée après un accident de la route à Soumagne

Les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau (VHP) étaient en intervention ce lundi soir aux alentours de 20h20 à Soumagne au carrefour de la rue Campagne et de la rue du Fort pour un accident impliquant deux voitures, ont-ils indiqué.Il y a trois victimes et l'une d'entre elles a dû être désincarcérée. Trois ambulances et un SMUR étaient sur place. La route a été fermée à la circulation. (Belga)