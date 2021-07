Coronavirus - Australie: le confinement de Melbourne prend fin, mais l'épidémie se poursuit à Sydney

A minuit dans la nuit de mardi à mercredi, les Melbourniens sortiront du cinquième épisode de confinement de la ville. Dans l'autre grande métropole australienne en revanche, les contaminations au variant Delta du Covid-19 se poursuivent en dépit du confinement, avec un record de 172 nouveaux cas détectés mardi.Le confinement en place depuis près de deux semaines dans l'Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale et seconde ville d'Australie, va être levé à minuit, a confirmé mardi le Premier ministre du Victoria, Daniel Andrews. Les habitants pourront progressivement retourner à l'école, au pub ou dans à la salle de fitness, mais ne pourront pas encore se rendre visite avant deux autres semaines. Dix cas de Covid-19 ont été détectés mardi dans l'Etat, et toutes les personnes infectées étaient déjà en quarantaine. M. Andrews a donc salué l'effort de ses concitoyens qui ont réussi à contrôler la propagation du variant Delta, plus contagieux, du coronavirus dans l'Etat. En Nouvelle-Galles du Sud, Etat voisin sur le littoral est du continent, la situation est toutefois moins encourageante: Sydney, capitale de l'Etat et ville la plus peuplée d'Australie, a enregistré un nombre record de contaminations mardi. La métropole et sa périphérie observent un confinement depuis fin juin mais 172 cas de Covid-19 ont été annoncés mardi. Les restrictions sont plus sévères encore à l'ouest de Sydney, où les contaminations sont plus marquées. Un complexe d'appartements en particulier est sous surveillance mardi, à Blacktown, alors que six contaminations y ont été repérées. Tous les résidents sont tenus d'observer une quarantaine et la police a cordonné le building. Des scènes similaires avaient déjà été observées il y a deux semaines dans des appartements à Bondi Junction, au centre de la ville. La propagation du virus dans les régions rurales de l'Etat est toutefois à nouveau sous contrôle, alors que les autorités de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud ont confirmé mardi que le confinement de sept jours imposé aux régions viticoles d'Orange allait être levé mercredi. Les restrictions sont aussi assouplies en Australie-Méridionnale, Etat qui n'a enregistré mardi aucune contamination, après la crainte d'un événement de contamination à grande échelle dans un vignoble durant le weekend. L'Australie, avec à peine plus de 30.000 contaminations au Covid-19 et moins de 1.000 décès, a été relativement épargnée par la pandémie. Toutefois, l'arrivée du variant Delta durant l'hiver austral dans l'île-continent, où le taux de vaccination est d'à peine 11%, a remis les confinements à l'agenda. (Belga)