Intempéries - Plus de 8km de déchets déposés sur l'A601

Les déchets récoltés sur les lieux des inondations en région liégeoise ont été accumulés sur une portion désaffectée de l'A601 qui arrive désormais à saturation, rapporte L'Avenir mardi.Avec plus de 8 km de déchets accumulés, le site sur l'A601, fermée à la circulation depuis des années, est presque à saturation. Sur le sol, où les contenus sont déversés par les camions, sont tracés en fluo les noms des villages et dates d'arrivée. Il faudra donc des mois, voire des années, pour trier et évacuer tout ce qui a été déposé sur l'A601. Les camions prendraient désormais la direction du site du Wérihet, à Wandre. Le site est surveillé, par le SPW, par la police et la Protection civile; pour éviter les pillages, de métaux principalement. Mais aussi parce que l'on pourrait découvrir sous ces déchets des cadavres. Plusieurs personnes sont encore portées disparues et leurs corps pourraient y être ensevelis. (Belga)