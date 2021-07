JO 2020 - Les Belges Maenhaut et Geurts 17es de la première régate en skiff 49er FX dames

Isaura Maenhaut Van Lemberge et Anouk Geurts se sont classées 17es de la première régate dans l'épreuve de skiff 49er FX ce mardi aux Jeux olympiques de Tokyo.Les Britanniques Charlotte Dobson et Saskia Tidey ont terminé en tête de cette première course. Les Espagnoles Tamara Dominguez Echegoyen et Paula Martin Barcelo et les Américaines Stephanie Roble et Maggie Shea ont complété le trio de tête. Deux autres régates sont prévues plus tard dans la journée de ce mardi à Tokyo pour les Belges. (Belga)