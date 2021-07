JO 2020 - Matthias Casse qualifié pour les 8es de finale en -81kg

Matthias Casse, champion du monde et N.1 mondial de judo dans la catégorie des mi-moyens (-81 kg), a remporté, au terme du Golden score, son premier combat mardi aux Jeux olympiques de Tokyo. Le Belge de 24 ans a battu sur un ippon le Porto-Ricain Adrian Gandia (IJF 33).Au prochain tour, Matthias Casse affrontera plus tard dans la journée ce mardi le vainqueur du duel entre l'Uruguayen Alain Aprahamian et le Suédois Robin Pacek. Matthias Casse vise l'or olympique dans ces JO. Ses deux plus redoutables rivaux l'Israélien Saig Mugi (N.2) et le Géorgien Tato Grigalashvili (N.3) ont été placés dans l'autre moitié de tableau. Il ne pourrait les rencontrer qu'en finale. (Belga)