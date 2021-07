Ligue 1 - Vladimir Petkovic quitte la sélection suisse pour rejoindre Bordeaux

Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l'équipe nationale suisse de football, va quitter son poste pour entraîner les Girondins de Bordeaux en Ligue 1. La fédération suisse de football (ASF) a confirmé le départ de son entraîneur mardi.Petkovic, 57 ans, était arrivé à la tête de la 'Nati' en 2014 pour succéder à Ottmar Hitzfeld après le Mondial 2014. En sept ans, il a qualifié la Suisse pour l'Euro 2016, le Mondial 2018 et l'Euro 2020 où la Suisse a été éliminée en quarts de finale par l'Espagne après avoir éliminé la France en 8es. "Après sept années passées à la tête de l'équipe nationale suisse, Vladimir Petkovic a demandé à l'Association Suisse de Football (ASF) de résilier son contrat actuel afin de relever un nouveau défi dans le football français", a écrit l'instance dans son communiqué. "L'ASF a accédé à cette demande et a trouvé un accord avec l'entraîneur national et son nouvel employeur, les Girondins de Bordeaux, pour mettre fin à son contrat. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités de l'accord. D'origine bosnienne et naturalisé suisse, Petkovic va s'engager avec les Girondins de Bordeaux. Il n'avait plus entraîné de club depuis son passage à la Lazio lors de la saison 2012-2013. "Je tiens à remercier les responsables de l'Association d'avoir accédé à mon souhait et de m'avoir laissé partir pour un nouveau défi", a ajouté Petkovic. "Ce furent sept années merveilleuses avec la Nati, que je n'oublierai jamais. Je tiens également à remercier tous ceux qui m'ont soutenu et accompagné pendant cette période afin de rendre ces succès possibles pour notre pays. C'est avec deux victoires que nous avons débuté les qualifications pour la Coupe du monde 2022 ce printemps. Je souhaite désormais que la Nati se qualifie pour la phase finale." (Belga)