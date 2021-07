Nouveau le 1er août - Un nouveau service pour recevoir des recommandés même en cas d'absence

Le service gratuit Sign For Me de Bpost sera disponible à partir du mois d'août. Il permet de recevoir des courriers recommandés à domicile même en cas d'absence du destinataire. Il faudra auparavant signer une procuration au bureau de poste ou au point poste.Un envoi recommandé doit être signé lors de la remise au destinataire. Si celui-ci est absent, le facteur ou la factrice dépose un avis de passage. Le destinataire doit alors s'organiser pour aller récupérer l'envoi dans les 15 jours au bureau de poste ou point poste mentionné sur l'avis. Il sera désormais possible de mandater bpost et d'autoriser le facteur à déposer directement la majeure partie des lettres recommandées dans la boîte aux lettres du destinataire, sans entacher la valeur juridique de ce type d'envoi. Pour ce faire, il faudra s'enregistrer dans un bureau de poste ou un point poste avec sa carte d'identité. Un mail de confirmation sera ensuite envoyé au client, qui devra simplement valider sa souscription. Le service sera disponible uniquement pour les particuliers, dans tous les bureaux de poste et points poste du pays, à partir du mois d'août. Certains recommandés continueront à nécessiter une véritable signature du destinataire. Ainsi, le facteur/la factrice continuera à présenter les recommandés avec avis de réception (y compris les plis judiciaires), car la signature du destinataire est toujours nécessaire. Les recommandés avec frais de douane, pour lesquels il y a un montant à payer, ne peuvent évidemment pas être glissés dans la boîte aux lettres via le service Sign For Me, tout comme les recommandés électoraux, les recommandés avec valeur déclarée, ou encore les recommandés trop grands pour entrer dans la boîte aux lettres. (Belga)