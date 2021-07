Biden a reçu l'opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa à Washington

Joe Biden a reçu mercredi à la Maison Blanche l'opposante bélarusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa, à Washington depuis dix jours."Les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple bélarusse dans leur quête de démocratie et de droits humains universels", a affirmé le président américain dans un tweet accompagné d'une photo le montrant en train de converser avec Mme Tikhanovskaïa. L'opposante, qui affirme avoir remporté l'élection présidentielle de 2020 au Bélarus, a remercié le président démocrate "pour un signe puissant de solidarité avec les millions de courageux Bélarusses qui se battent pacifiquement pour leur liberté". "Le monde se tient à nos côtés", a-t-elle ajouté sur le même réseau social. Sa rencontre avec Joe Biden était un "honneur" pour ce dernier, et une "opportunité pour lui d'exprimer personnellement son soutien au peuple du Bélarus", a ajouté un haut responsable de l'exécutif américain, sous couvert d'anonymat. Mme Tikhanovskaïa, arrivée le 18 juillet dans la capitale américaine, a également rencontré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, à qui elle a transmis une liste d'entreprises bélarusses publiques contre lesquelles les États-Unis devraient, selon elle, émettre des sanctions ou renforcer celles existantes. "Seuls les Bélarusses eux-mêmes peuvent mener le pays vers le changement démocratique, mais nous espérons une participation américaine active et pas seulement symbolique", a-t-elle lancé lors d'une table ronde organisée par l'Association des correspondants au département d'État américain. Svetlana Tikhanovskaïa, entrée en politique après l'emprisonnement de son mari, s'est réfugiée en Lituanie après avoir affirmé avoir battu le président Loukachenko lors du scrutin du 9 août 2020, qui a été suivi par de grandes manifestations prodémocratie violemment réprimées par le pouvoir. (Belga)