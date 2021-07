JO 2020 - Le duo Tim Brys/Niels Van Zandweghe qualifié pour la finale du deux de couple poids légers

Les Belges Tim Brys et Niels Van Zandweghe se sont qualifiés mercredi pour la finale olympique de l'épreuve du deux de couple poids légers en aviron. Ils ont terminé à la troisième place de leur demi-finale.Dans leur demi-finale, la victoire a été remportée par la paire irlandaise Fintan McCarthy/Paul O'Donovan. Les deux Irlandais ont signé un nouveau record du monde à l'occasion de cette épreuve, signant un temps de 06:05.33. Le précédent record était détenu par l'Afrique du Sud (06:05.36). L'Italie, 2e de la demie, est également qualifiée pour la finale. Dans l'autre demi-finale, l'Allemagne a terminé en tête avec un temps de 06:07.33. L'Uruguay et la République tchèque ont fini 2e et 3e. Les six nations qualifiées pour la finale sont donc l'Irlande, l'Allemagne, l'Italie, l'Uruguay, la République tchèque et la Belgique. Celle-ci est programmée jeudi sur le Canal de la forêt de la mer de Tokyo. (Belga)