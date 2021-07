JO 2020 - L'or et un record mondial pour la Chine dans le quatre de couple dames en aviron

La Chine s'est parée d'or dans le quatre de couple dames en aviron mercredi et a signé un nouveau record du monde aux Jeux olympiques de Tokyo. Yunxia Chen, Ling Zhang, Yang Lyu et Xiaotong Cui ont signé un temps de 06:05.13.Le précédent record était détenu par l'Allemagne en 06:06.84. La Pologne et l'Australie complètent le podium. Initialement, les premières finales en aviron devaient se disputer mardi, mais elles avaient été reportées d'un jour en raison des mauvaises conditions météorologiques. (Belga)