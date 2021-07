Conference League - Malgré la défaite à Valerenga, La Gantoise valide son ticket pour le 3e tour préliminaire

La Gantoise s'est qualifiée, ce jeudi, pour le 3e tour préliminaire de la Conference League après sa double confrontation contre Valerenga (cumulé: 4-2). Forts d'une large avance acquise dans la manche aller (4-0), les Gantois ont néanmoins perdu le match retour, 2-0, dans la capitale norvégienne. Les buts de la rencontre ont été marqués par Okumu contre son camp (11e) et par Näsberg (81e).La Gantoise se retrouvait surprise lorsqu'Okumu déviait une frappe de Sahraoui dans son propre but pour faire naître l'espoir chez Norvégiens (1-0, 11e). Sous la pression de Valerenga, Gand parvenait à émerger grâce à un raid solitaire de Tissoudali qui butait finalement sur le gardien, manquant de peu l'égalisation (23e). Trois minutes plus tard, le capitaine norvégien Tollås manquait largement le cadre à bout portant sur un ballon venu du point de corner (26e). Le Gantois Samoise mettait ensuite la pression sur Haug en le forçant à s'employer sur une frappe lointaine puissante (35e). Au retour des vestiaires, le nouvel entrant Bayo parvenait au but depuis le côté droit et voyait sa frappe repoussée par le gardien à deux reprises avant que deux tentatives supplémentaires de ses coéquipiers ne butent sur les défenseurs de Valerenga (50e). Après une trentaine de minutes interrompues par des cartons et des changements, Näsberg reprenait victorieusement un corner de Borchgrevink pour doubler l'avantage des Norvégiens, scellant néanmoins le score final (2-0, 81e). Au tour suivant, La Gantoise rencontrera le vainqueur de la confrontation entre la Puskas Academy hongroise et les Lettons de RFS, qui s'affrontent jeudi à 20h00. RFS avait pris une sérieuse option sur la qualification en remportant le match aller à domicile sur le score de 3-0. (Belga)