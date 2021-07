JO 2020 - Programme des Belges le jeudi 29 juillet aux Jeux Olympiques de Tokyo

Programme des Belges ce jeudi 29 juillet aux Jeux Olympiques de Tokyo (en heures belges) :AVIRON - Canal de la forêt de la mer (Sea Forest Waterway) 02h50 Deux de couple poids légers (m) - FINALE A: TIM BRYS-NIELS VAN ZANDWEGHE BMX RACING - Parc des sports urbains d'Ariane 03h20-05h00: Dames - Quarts de finale : ELKE VANHOOF GOLF - Country Club de Kasumigaseki 0h30-09h00: 1er tour (m): THOMAS DETRY, THOMAS PIETERS GYMNASTIQUE ARTISTIQUE - Centre de gymnastique d'Ariake 12h50-14h45: Concours général individuel dames - FINALE : NINA DERWAEL, JUTTA VERKEST HOCKEY - Stade de hockey d'Oi - Terrain sud 03h00-04h50 Poule B (m) - BELGIQUE - Canada JUDO - Nippon Budokan 04h00-06h54: -100 kg (m) - Tours à élimination directe : TOMA NIKIFOROV 06h54-07h22: -100 kg (m) - Quarts de finale: TOMA NIKIFOROV (s.r.) 10h30-12h20: -100 kg (m) - Repêchages, demi-finales, matches pour la médaille de bronze et FINALE: TOMA NIKIFOROV (s.r.) NATATION - Centre aquatique de Tokyo 04h54 et 05h01: 200 m brasse (d) - Demi-finales: FANNY LECLUYSE 12h51: 100 m papillon (m) - Séries: LOUIS CROENEN VOILE - Port de plaisance d'Enoshima 05h00-11h00: Laser Radial - régates 7 et 8: EMMA PLASSCHAERT Laser - régates 7 et 8: WANNES VAN LAER (Belga)