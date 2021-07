Après sa désillusion en simple, Novak Djokovic aussi battu en double mixte

Le Serbe Novak Djokovic a tout perdu en l'espace de quelques heures, passant de la possibilité de remporter deux médailles d'or à devoir se contenter de jouer deux matches pour le bronze. Déjà battu par l'Allemand Alexander Zverev en demi-finales du simple, il a subi le même sort dans le tableau du double mixte des Jeux Olympiques de Tokyo.Associé à Nina Stojanovic, il s'est incliné en deux sets devant les Russes Elena Vesnina et Aslan Karatsev sur le score de 7-6 (4), 7-5. En début de journée, le Serbe a été battu en trois sets par Zverev sur le score de 1-6, 6-3, 6-1 après 2h03 de jeu. L'Allemand a rejoint le Russe Karen Khachanov en finale. Le N.1 mondial et vainqueur des trois premières levées du Grand Chelem de la saison a vu son rêve de Grand Chelem doré brisé. Il pourra se contenter de deux médailles de bronze. Pour y parvenir, il devra battre l'Espagnol Pablo Carreno-Busta (ATP 11/N.6) en simple et les Australiens Ashleigh Barty et John Peers. (Belga)