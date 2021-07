Coronavirus - Quelques petits changements avec une nouvelle étape du "plan été"

Une nouvelle étape du "plan été" doit être franchie ce vendredi, un nouveau pas vers une forme de retour à une vie "normale" malgré le coronavirus, toujours présent et préoccupant avec son variant Delta.Les principaux changements, sous la forme d'assouplissements divers, concernent entre autres le nombre de personnes autorisées à des évènements. Ce sera désormais 3.000 personnes maximum en intérieur ou 5.000 en extérieur, le port du masque restant cependant un élément essentiel des mesures de précaution (sauf si évènement en extérieur avec un public qui reste assis). Les camps de jeunes peuvent rassembler jusqu'à 200 personnes, mais les autorités insistent auprès des organisateurs sur l'intérêt d'un dépistage de tous les participants et encadrants avant le départ, pour éviter des contaminations en série sur place. Les restrictions de nombre de clients dans les magasins et centres commerciaux sont quant à elles levées. (Belga)