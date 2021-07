Jo 2020 - L'Australienne Emma McKeon championne olympique du 100 m nage libre

L'Australienne Emma McKeon, 27 ans, est devenue vendredi championne olympique du 100 m nage libre dont elle était la grande favorite, devançant la révélation hongkongaise des Jeux, Siobhan Bernadette Haughey, et la deuxième Australienne Cate Campbell.Après avoir lancé le 4x100 m australien vers l'or et le record du monde dimanche, puis remporté le bronze sur 100 m papillon, la nageuse de Wollongong a bouclé l'aller-retour en 51 sec 96 avec 31/100e d'avance sur Haughey (52.27) et 56/100e sur Campbell (52.52). (Belga)