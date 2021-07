Raffaele Marciello et Mercedes à nouveau en pole aux 24 Heures de Spa-Francorchamps

Comme en 2020, l'Italien Raffaele Marciello (Mercedes AKKA-ASP #88) a signé la pole position des 24 Heures de Spa-Francorchamps vendredi. Laurens Vanthoor (Porsche KCMG #47), 20e, a fermé la marche.

En tournant en 2:17.949, Marciello a signé sa deuxième pole position d'affilée aux 24 Heures de Spa-Francorchamps et a offert par la même occasion une troisième pole position de rang au constructeur Mercedes. C'est la première fois depuis 2004 et l'Italien Fabrizio Gollin qu'un pilote signe la pole deux fois d'affilée à Spa. Marciello emmène un doublé italien puisque Mirko Bortolotti (Lamborghini GRT #63) a signé le 2e temps en 2:18.252. On retrouve ensuite le Danois Nicki Thiim (Aston Martin Garage 59 #95) en 2:18.418, l'Allemand Maro Engel (Mercedes HRT #4) en 2:18.545 et le Suisse Riccardo Feller (Lamborghini Emil Frey #14) en 2:18.561. Le top 10 est complété par le Sud-Africain Sheldon van der Linde (BMW Walkenhorst #24), l'Anglais Ben Barnicoat (McLaren Jota #38), l'Italien Mattia Drudi (Audi Attempto #66), le Français Mathieu Jaminet (Porsche GPX #22) et le Brésilien Felipe Fraga (Mercedes AKKA ASP #89). Seul pilote belge participant à la Super Pole, Laurens Vanthoor a signé le 20e chrono en 2:19.742. Le Limbourgeois s'était fait une belle frayeur dans son premier tour lancé, manquant de peu une sortie de piste. Côté belge toujours, la Bentley d'Ulysse De Pauw, pilotée par le Français Pierre-Alexandre Jean vendredi, a terminé avec le 12e chrono. Treize voitures ont terminé dans la même seconde dans cette Super Pole. Le départ des 24 Heures de Spa-Francorchamps a lieu samedi à 16h30. (Belga)