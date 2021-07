De la fraîcheur et des averses

Des averses sont prévues, cet après-midi, surtout dans l'est et le sud du pays, annonce samedi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Elles seront parfois intenses et ponctuées d'un coup de tonnerre. La Côte bénéficiera d'un temps plutôt sec et ensoleillé. Du côté des températures, les valeurs maximales atteindront 20 degrés en Ardenne et 22 degrés ailleurs, sous un vent généralement modéré. Le long du littoral, des rafales pourront tout de même souffler jusqu'à 40 ou 50 km/h.

Ce soir, quelques averses locales seront encore possibles, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Sur l'ouest, de larges éclaircies seront par contre déjà présentes. Plus tard, dans la nuit, des bancs de brouillard et de brumes pourraient se former en Ardenne. Les minima oscilleront entre 7 en Ardenne et à 14 degrés ailleurs. Dimanche, de nouvelles averses parfois intenses et orageuses s'abattront sur notre territoire et le thermomètre affichera entre 17 à 22 degrés. La semaine prochaine, il faudra encore composer avec un temps variable. Les températures resteront fraîches les premiers jours, ensuite on devrait grappiller quelques degrés. (Belga)