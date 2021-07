JO 2020 - Les Belgian Hammers 5e du relais mixte de triathlon, l'or pour la Grande-Bretagne

Les Belgian Hammers ont pris la 5e place du relaix mixte de triathlon des jeux Olympiques de Tokyo, samedi sur la base nautique d'Odaiba.Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy et Jelle Geens ont signé un temps de 1h24.36. La Grande-Bretagne (Jessica Learmonth, Jonathan Brownlee, Gerogia Taylor-Brown et Alex Yee) s'est imposée en 1h24.31, avec 14 secondes d'avance sur les Etats-Unis et 23 secondes sur la France. Les Pays-Bas sont 4e à 53 secondes, la Belgique 5e à 55 secondes. (Belga)