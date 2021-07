Le relais mixte du 4x400 m 5e de la finale

La finale du premier relais mixte du 4x400 m d'athlétisme de l'histoire des Jeux Olympiques a vu à l'équipe de Belgique prendre la 5e place samedi soir à Tokyo. Elle a signé le temps de 3:11.51, ce qui constitue un nouveau record national.

Le relais était composé dans l'ordre de Dylan Borlée, Imke Vervaet - qui a remplacé après l'échauffement Cynthia Bolingo qui se ressentait toujours de sa blessure musculaire -, Camille Laus et Kevin Borlée. Vendredi, lors des séries, Alexander Doom, Vervaet, Laus et Jonathan Borlée avaient qualifié le relais pour la finale en établissant déjà un nouveau record national en 3:12.75. Le titre de champion olympique a été remporté par la Pologne (Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Swiety-Ersetic et Kajetan Duszynski) en 3:09.87 devant la République dominicaine (Lidio Andres Feliz, Marileidy Paulino, Anabel Medina Ventura, Alexander Ogando) 2e en 3:10.21 et les Etast-Unis (Trevor Stewart, Kendall Ellis, Kaylin Whitney, Vernon Norwood ) 3e en 3:10.21. Les Pays-Bas ont fini 4e en 3:10.36. Dylan s'est élancé du couloir 8, entre les Pays-Bas, au 7, et la Jamaïque au 9 juste devant lui. Après le passage du témoin, Imke Vervaet s'est rabattue à la corde en 5e position. Camille Laus partie céda le "bâton" en 6e position à Kevin Borlée qui est parvenu à gagner une place à l'arrivée. La Belgique avait terminé 6e lors des championnats du monde de 2019 à Doha. Lors des Relais mondiaux, ce sont une 8e place, en 2019, et une 4e place cette année, que le "mixte" avait enlevées. (Belga)