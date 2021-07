Lewis Hamilton en pole position à Budapest, les Mercedes en première ligne

Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché la pole position du Grand Prix de Formule de Hongrie, à l'Hungaroring (4,381 km) de Budapest samedi, salutant un doublé Mercedes en première ligne avec le deuxième chrono réussi par le Finlandais Valtteri Botas, à 315/1000es.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) est 3e et partira en deuxième ligne. C'est la 101e pole position de la carrière du Britannique qui a tourné en 1:15.419, la 75e avec Mercedes et la 8e en Hongrie. Le septuple champion du monde vise une 100e victoire en Grand Prix dimanche. La course débute à 15h00 dimanche. Le prochain rendez-vous est fixé au 29 août au Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Max Verstappen est en tête du championnat avec 8 points d'avance sur Lewis Hamilton. (Belga)