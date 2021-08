Août n'annonce toujours pas l'été

Au menu de ce dimanche après-midi, des averses entrecoupées d'éclaircies dans l'intérieur des terres. Elles seront parfois intenses et accompagnées d'orage, prévient l'Institut royal météorologique (IRM). Le littoral bénéficiera lui d'un soleil plus généreux. Les maxima, assez frais pour la saison, se situeront entre 17 et 22 degrés, sous un vent faible à modéré.Ce soir et en cours de nuit, le temps deviendra plus stable mais quelques averses ou périodes de pluie traîneront encore par endroits. Le vent sera faible de direction variable, favorisant la formation de brumes, avec des minima de 9 à 14 degrés. Lundi, une zone d'air humide et instable est attendue sur le territoire. Des pluies ou des averses pourront de nouveau tomber en de nombreux endroits, accompagnées localement d'un risque de quelques coups de tonnerre. Le mercure stagnera entre 16 et et 21°C ailleurs. Les jours suivants, notre pays restera sur le chemin de différentes zones de précipitations. (Belga)