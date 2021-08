Championnat du monde de motocross - Jago Geerts vainqueur du Grand Prix de Belgique de MX2: "je suis presque à 100%"

Jago Geerts, 21 ans, s'est enfin imposé chez lui. Le pilote limbourgeois a en effet inscrit une 8e victoire en Grand Prix en remportant le GP de Belgique de motocross en MX2 dimanche à Lommel.

Le jeune Belge vise le titre mondial, mais a connu un début de saison difficile en raison d'une blessure au genou encourue à l'entraînement mi-juin juste avant le premier rendez-vous de la saison. Jago Geerts est aujourd'hui de retour "presque à 100%", a-t-il confié, s'imposant une deuxième fois cette saison, en trois semaines, pour revenir dans la course au championnat du monde. "Je suis vraiment très heureux de ma journée", a déclaré Jago Geerts sur le site de son équipe Yamaha Racing. "J'ai enfin pu remporter le GP ici à Lommel après 4 ou 5 essais. Je sens que je suis de retour, comme vous avez pu le voir. Dans les derniers tours, je roulais de plus en pus vite. Je peux dire que je suis presque de retour à 100%, ce qui promet pour les prochaines courses". Le prochain rendez-vous est fixé à Kegums dimanche avec le GP de Lettonie. Troisième en 2019, deuxième en 2018, Jago Geerts compte 193 points au classement mondial, 4e, à 28 points du Français Maxime Renaux (Yamaha), 3e du Grand Prix de Belgique et qui conserve la tête du classement mondial. (Belga)