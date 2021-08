Circuit de Getxo: victoire de l'Italien Giacomo Nizzolo

Giacomo Nizzolo a remporté dimanche en Espagne le Circuito de Getxo (1.1). Après 193,5 kilomètres entre Bilbao et Getxo, l'Italien de la formation Qhubeka NextHash, 32 ans, décroche la 28e victoire de sa carrière et la troisième cette saison après une étape au Giro et la Clasica de Almeria.

Nizzolo s'est imposé dans un sprint à trois devançant sur la ligne l'Italien Giovanni Aleotti (BORA-Hansgrohe), 2e, et l'Espagnol Santiago Buitrago (Barhain-Victorious), 3e, qui complète le podium. Au lendemain de la Clasica San Sebastian, remportée par l'Américain Neilson Powless, onze équipes WorldTour étaient au départ de cette nouvelle course disputée au Pays basque. Deux Belges seulement étaient engagés avec Sander Armée (Qhubeka NextHash) et Amaury Capiot (Arkéa-Samsic). La victoire était revenue à l'Italien Damiano Caruso en 2020. (Belga)