Coronavirus - L'Allemagne généralise les tests obligatoires pour les voyageurs

Les voyageurs non immunisés à destination de l'Allemagne doivent, depuis minuit, présenter un test (PCR ou antigénique) négatif à leur entrée dans le pays, afin d'éviter une recrudescence de la pandémie de coronavirus.Cette obligation, qui ne valait jusqu'à présent que pour les personnes arrivant en avion, a été étendue aux vacanciers circulant en train ou en voiture. La mesure concerne tous les voyageurs de plus de 12 ans, à l'exception des personnes présentant un certificat de vaccination ou de guérison du Covid-19. Les personnes non vaccinées provenant d'une zone à haut risque d'infection doivent remplir un formulaire et observer une quarantaine de dix jours, qui peut être levée en cas de résultat négatif au test effectué le cinquième jour. Les frontaliers, ainsi que les voyageurs qui ne font que passer, ne sont pas concernés par la mesure. Toutefois, même les personnes immunisées doivent se faire tester quand leur pays de provenance est classé dans la catégorie des pays très affectés par les variants du nouveau coronavirus. Cette catégorie comprend actuellement le Brésil et l'Afrique du Sud. La Belgique est pour le moment considérée comme zone sans risque par l'Allemagne, tandis que les Pays-Bas sont classés comme zone à haut risque. (Belga)