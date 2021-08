Incendie dans un appartement au sous-sol à Saint-Gilles

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dans la nuit de samedi à dimanche, pour un incendie dans un appartement situé au sous-sol à Saint-Gilles. Le feu a provoqué un fort dégagement de fumée dans tout l'immeuble, si bien que plusieurs personnes ont dû être évacuées. L'incendie a été rapidement maîtrisé mais le logement touché par les flammes a été déclaré inhabitable.Les pompiers de Bruxelles se sont rendus vers 01h00 rue Gustave Defnet à Saint-Gilles, à la suite d'un appel d'urgence. À leur arrivée, ils ont constaté qu'il y avait un incendie dans un appartement au sous-sol d'un immeuble de trois étages. Les résidents de l'appartement en feu étaient déjà sortis, mais d'autres occupants des étages supérieurs étaient encore à l'intérieur de l'immeuble. Les pompiers ont évacué cinq résidents par l'échelle aérienne et la cage d'escalier. Deux personnes ont été emmenées à l'hôpital pour intoxication par la fumée. L'occupant de l'appartement au sous-sol a été le plus atteint car il avait tenté d'éteindre le feu lui-même. Sa vie n'est cependant pas en danger. Au total, deux autopompes, deux échelles, trois ambulances et un SMUR ont été déployés par les services de secours. Il s'agirait d'un incendie accidentel. L'appartement situé au sous-sol a été déclaré inhabitable tandis que les autres logements peuvent à nouveau être occupés. (Belga)