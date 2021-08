JO 2020 - Cinquième médaille d'or pour Dressel, vainqueur du 4x100m 4 nages avec les USA

Caeleb Dressel a remporté une cinquième médaille d'or durant les Jeux Olympiques de Tokyo en s'adjugeant, en compagnie de ses équipiers américains, le 4x100m quatre nages messieurs, dimanche, avec un record du monde à la clé.

Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel et Zach Apple se sont imposés en 3:26.78 effaçant des tablettes le chrono de 3:27.28 réalisé par leurs compatriotes en 2009. Plus tôt dans la journée, Dressel, 24 ans, s'était adjugé le 50m libre, ajoutant ainsi un titre à sa collection qui comprenait déjà le 100m libre et le 100m papillon en individuel ainsi que le 4x100m libre. Seul le relais 4x100m quatre nages mixte a échappé à sa razzia. Aux Jeux de Rio de Janeiro, en 2016, il avait été titré sur 4x100m libre et 4x100m quatre nages. Son compatriote Michael Phelps détient le record avec huit médailles d'or glanées à Pékin, en 2008. La Grande-Bretagne d'Adam Peaty s'est emparée de l'argent en 3:27.51 et l'Italie du bronze en 3:29.17. (Belga)