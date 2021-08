JO 2020 - Kevin Borlée avance en demi-finales du 400m en terminant deuxième de sa série

Kevin Borlée s'est qualifié pour les demi-finales du 400m des épreuves d'athlétisme, dimanche, aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Borlée a terminé deuxième de sa série, la deuxième, en 45.36. Son record personnel est de 44.56. Seul le Saoudien Mazen Moutan Al Yassin s'est montré plus rapide (45.16). Borlée, 33 ans, dispute ses quatrièmes Jeux Olympiques. La cinquième place à Londres 2012 sur 400m constitue son meilleur résultat dans les épreuves individuelles. Juste avant lui, Jonathan Sacoor s'était également qualifié pour les demies, en terminant troisième de la première série en 45.41. Les trois premiers de chacune des six séries et les six chronos restants les plus rapides avancent en demi-finales, Les demi-finales se disputeront lundi (13h05 heure belge). (Belga)