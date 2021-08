Le Club de Bruges s'impose en fin de match à l'Union St-Gilloise

Après sa victoire à Anderlecht en ouverture (1-3) le week-end dernier, l'Union St-Gilloise n'a pu réussir le même exploit face au Club de Bruges s'inclinant 0-1 (mi-temps: 0-1) face aux champions de Belgique pour le compte de la 2e journée du championnat de Belgique de football dimanche au parc Duden.

Il a cependant fallu attendre la 84e minute pour voir le Club de Bruges se libérer grâce à un but d'Eduard Sobol. La mi-temps avait été atteinte sur le score de 0 à 0, mais les Unionistes ont vu un but de Deniz Undav refusé par le VAR pour hors-jeu à la 36e minute. Les Brugeois engrangent leur première victoire de la saison après avoir dû concéder un match nul face à Eupen (2-2) lors de la première journée. En tête du classement, les hommes de Philippe Clément rejoignent Charleroi, leurs voisins du Cercle et Saint-Trond avec 4 points. Seul Courtrai, en déplacement à l'Antwerp (21h00), pourrait aligner une seconde victoire et prendre seul la tête avec un 6 sur 6. (Belga)