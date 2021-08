Les syndicats demandent des "solutions urgentes" pour la protection du personnel Securail

La CGSP-Cheminots de Bruxelles et la CSC-Transcom mèneront lundi une action en gare de Bruxelles-Midi pour réclamer des solutions urgentes pour la protection du personnel Securail après plusieurs agressions, ont annoncé les syndicats, dimanche. "L"employeur est en devoir de protéger son personnel", ont-ils souligné.Les organisations syndicales évoquent notamment plusieurs agressions à Bruxelles ces dernières semaines à l'occasion de plusieurs incidents. Selon elles, en 10 jours, 11 agents Securail ont subi un accident du travail en raison d'agressions dans l'exercice de leurs fonctions. "C'est 10% de l'effectif bruxellois qui a été touché", déplorent-elles. Les syndicats indiquent avoir demandé la tenue d'un Comité pour la Prévention et la Protection au travail extraordinaire d'urgence. Ils déplorent que de nouvelles missions, "dans une situation déjà critique en termes d'effectifs", aient été assignées à Securail, comme le contrôle des trains "Côte express". "Une de nos demandes est de réaffecter prioritairement ce personnel aux missions de sécurisation des gares et des trains et de ne plus déforcer les brigades, à moins d'avoir plus de personnel qu'aujourd'hui", ont ajouté les syndicats. L'action de solidarité se déroulera de 12h00 à 13h00 dans le hall central de la gare de Bruxelles-Midi. (Belga)