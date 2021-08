Aucun changement dans le top 10 mondial, Elise Mertens reste 17e

Alors que le tournoi de tennis olympique s'est ponctué par la victoire de la Suissesse Belinda Bencic, le top 10 du classement mondial WTA, publié lundi, ne présente aucun changement. Elise Mertens campe à la 17e place. Le seul mouvement dans le top 20 est le gain d'une place de l'Américaine Jennifer Brady, désormais 14e devant la Biélorusse Victoria Azarenka.

Au sommet, l'Australienne Ashleigh Barty conserve sa première place mondiale devant la Japonaise Naomi Osaka. La Biélorusse Aryna Sabalenka, 3e, complète le podium. Bencic reste 12e mondiale car le rendez-vous tokyoïte n'offrait aucun point au ranking WTA. Derrière Elise Mertens, inamovible N.1 belge, se trouve Alison Van Uytvanck (61e/-2), seule autre Belge à figurer dans le top 100. Kirsten Flipkens (WTA 105/-1), Greet Minnen (WTA 111/-1), Maryna Zanevska (WTA 115) et Ysaline Bonaventure (WTA 127/+1) ne sont pas loin. Dans le classement du double, Elise Mertens, lauréate de l'Open d'Australie et de Wimbledon cette saison, conserve sa première place mondiale devant la paire tchèque formée par Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova. (Belga)