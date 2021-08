JO 2020: La Suède se défait du piège australien et rejoint le Canada en finale

La Suède s'est imposée 1-0 lundi en demi-finale du tournoi olympique de football féminin. Dans un match équilibré et riche en occasions, les Suédoises ont su profiter des erreurs de leur adversaire. Elles rejoignent en finale le Canada pour tenter de remporter le premier titre olympique de leur histoire.

L'entame de match voit les Australiennes se montrer plus offensives. Mais les Suédoises profitent des espaces derrières pour repartir en contre et se procurer la première grosse occasion de la rencontre via un tir puissant de Rolfö qui s'écrase sur la latte. Les Australiennes, surprise du tournoi en éliminant la Grande-Bretagne au tour précédent, remettent un coup d'accélérateur juste avant le repos. Un centre de Tameka Yallop passe à travers la défense et atterrit à quelques centimètres du poteau de la gardienne suédoise : 0-0 au repos. La reprise commence tambour battant. Après à peine une minute de jeu, la gardienne australienne Teagan Micah commet une grotesque erreur en ne captant pas un tir contré. Ce dernier rebondi sur la latte alors que Fridolna Rolfö, attentive, pousse le ballon au fond. Ce but change la physionomie du match. Les Australiennes confisquent le ballon et font le forcing pour égaliser. Cependant, l'expérience de l'équipe suédoise leur a permis de pouvoir contrôler la fin de rencontre et de se qualifier en finale. Les vice-championnes olympiques de Rio auront rendez-vous vendredi avec le Canada. Elles essaieront de faire mieux qu'en 2016 où elles s'étaient inclinées contre l'Allemagne. De leur côté, les Australiennes tenteront de conclure leur magnifique tournoi en jouant la médaille de bronze jeudi face aux États-Unis. (Belga)