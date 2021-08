Intempéries - Les assureurs fournissent un logement temporaire à 1.000 familles

Plus de 1.000 familles des régions touchées par les récentes inondations ont trouvé un hébergement temporaire avec l'aide de leur assureur, signale mardi l'union professionnelle des entreprises d'assurances Assuralia, après une enquête auprès de ses membres.De nombreuses habitations sont devenues temporairement ou définitivement inhabitables, certaines ayant été détruites par l'eau et d'autres démolies pour des raisons de sécurité, après les inondations qui ont frappé le pays à la mi-juillet. La majorité des ménages sinistrés ont pu se reloger chez des proches, mais il semblerait aussi que certaines ne souhaitent pas quitter leur habitation et y demeurent à l'étage supérieur. "Les autorités locales mettent tout en ?uvre pour trouver des solutions d'hébergement pour les familles qui ont besoin d'un autre logement pour une période prolongée. Un grand nombre de familles ont fait intervenir leur assurance pour trouver une première adresse provisoire", explique Assuralia. Selon une enquête (encore incomplète) réalisée par cette dernière auprès des assureurs, plus de 1.000 ménages, représentant quelque 2.300 personnes, séjournent aujourd'hui dans une chambre d'hôtel, un B&B ou un appartement. Les assureurs proposent ce service dans le cadre de la garantie catastrophes naturelles qui fait partie de l'assurance incendie pour les habitations et petits commerces. La fédération est pour l'heure toujours en train de chiffrer l'impact financier de cette catastrophe naturelle historique. Elle espère pouvoir communiquer une première estimation dans les "jours prochains". En attendant, le secteur poursuit la concertation avec toutes les autorités compétentes au sujet de la prise en charge des victimes et des dommages. (Belga)