Joshua Zirkzee prêté à Anderlecht par le Bayern Munich

Joshua Zirkzee évoluera à Anderlecht cette saison. L'attaquant néerlandais de 20 ans est prêté aux Mauves par le Bayern Munich, a annoncé mardi le club bruxellois, qui était à la recherche d'un attaquant pour remplacer Lukas Nmecha.

Joshua Zirkzee a rejoint les équipes de jeunes du Bayern en 2017 et a effectué ses débuts dans l'équipe première du club bavarois en décembre 2019. Il a marqué quatre fois en neuf matches de Bundesliga. Prêté à Parme la saison dernière, il s'était blessé au ligament du genou droit peu après son arrivée en Italie. "Après un coup de téléphone de Vincent Kompany, nous nous sommes directement bien entendus", déclare Joshua Zirkzee sur le site du RSCA. "J'ai ressenti la confiance provenant du club. Le style de jeu et le projet me parlaient énormément. Je me sens prêt à contribuer à l'équipe et à aider le club à atteindre ses objectifs.". "Joshua est un jeune attaquant au potentiel énorme", déclare le directeur sportif anderlechtois Peter Verbeke. "Cela correspond parfaitement à notre philosophie de le guider dans son développement et d'obtenir le même temps des résultats. Joshua sait conserver le ballon, il est bon en combinaison et dispose d'une action individuelle. Nous ajoutons donc à nouveau de la qualité supplémentaire à notre noyau". Anderlecht a entamé sa saison par un 1/6 en championnat, après une défaite dans le derby face à l'Union (1-3) lors de la 1e journée et un partage à Eupen (1-1) samedi dernier. Anderlecht recevra Seraing dimanche pour le compte de la 3e journée de championnat. (Belga)