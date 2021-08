Ligue des Champions - Genk lance sa campagne européenne ce mardi face au Shakhtar Donetsk

Genk lance sa campagne européenne ce mardi soir (20h) contre le Shakhtar Donetsk, que les Limbourgeois reçoivent au 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions.Habitués de la C1, les Ukrainiens partiront avec l'étiquette de favoris, mais les Limbourgeois, vice-champîons de Belgique et vainqueur de la Coupe, espèrent rejoindre le FC Bruges en phase de poules. Il faudra pour cela encore gagner un barrage face au Sparta Prague ou l'AS Monaco. "Nous avons travaillé toute une saison pour pouvoir être ici, et nous allons tenter de nous qualifier face à une belle équipe", a déclaré l'entraîneur de Genk John van den Brom lors de la conférence de presse de veille de match. "Ils sont très bons, mais nous aussi. On a toujours une chance quand on joue son propre jeu et qu'on reste concentré et organisé, même contre un adversaire beaucoup plus riche". Genk a débuté par un 1/6 en championnat, avec un partage au Standard (1-1) en ouverture du championnat, suivi d'une défaite 3-4 face à Ostende vendredi. "Nous avons joué un bon match mais nous n'avons pas gagné car nous n'avons pas bien défendu", estime John van den Brom. "Le plus important est que nous ayons pu analyser cette défaite. Nous devons aller de l'avant, nous avons une dette envers nos supporters après le match de vendredi". Le match retour aura lieu mardi prochain en Ukraine sur la pelouse du Stade Olympique de Kiev . Le vainqueur disputera les barrages face au vainqueur de Monaco - Sparta Prague, tandis que le perdant se retrouvera enphase de groupes de l'Europa League. (Belga)