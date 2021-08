Premier League - Les joueurs continueront de mettre un genou à terre cette saison

Les joueurs de la Premier League vont continuer de mettre un genou à terre lors de la saison 2021/2022, avant le coup d'envoi des matches, en signe de solidarité envers les luttes contre les discriminations, a-t-elle indiqué mardi.

La nouvelle saison de Premier League débute le 13 août. "Nous pensons que maintenant, plus que jamais, il est important pour nous de continuer à prendre ce genou (à terre) comme un symbole de notre unité contre toutes formes de racismes", ont expliqué les responsables du championnat le plus suivi de la planète. "Suite à la réunion des capitaines de club, cet engagement collectif a été réaffirmé et la Premier League continuera de soutenir la forte voix des joueurs sur cet important problème", a indiqué le directeur exécutif de la Premier League, Richard Masters. L'équipe nationale d'Angleterre, finaliste du dernier Euro, avait été sifflée par certains de ses supporteurs pour avoir exécuté le même geste lors de matches de préparation à l'Euro, mais elle a continué à le faire pendant la compétition. (Belga)