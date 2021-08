Coronavirus - Les enfants atteints du Covid-19 présentaient des symptômes en moyenne six jours durant

Les enfants présentant des symptômes du Covid-19 sont en général guéris après six jours, ressort-il d'une étude publiée dans la revue "The Lancet Child & Adolescent Health". Les auteurs dont certains du King's College de Londres, affirment avoir mené pour la première fois une enquête élargie sur le sujet.Les recherches se sont basées sur les symptômes signalés via une application par les parents ou proches. Les chercheurs se sont penchés sur un échantillon de 1.734 enfants entre 5 et 17 ans. Ils présentaient en moyenne trois symptômes, dont de la fatigue, des maux de tête et la perte du goût et de l'odorat. Il était rare que les enfants présentent encore des symptômes de leur infection au-delà de quatre semaines (4,4% des cas). Après huit semaines, seuls 2% présentaient encore des symptômes. La plupart des enfants étaient rétablis en moins d'une semaine. Les enfants plus âgés étaient en général malades un peu plus longtemps que les plus jeunes, relève aussi la BBC. Entre 12 et 17 ans, ils avaient besoin d'une semaine de plus pour retrouver la forme, contre les benjamins qui ne nécessitaient que de cinq jours. "Il est rassurant que le nombre d'enfants qui présentent des effets longs du Covid-19 est assez bas", selon l'auteure principale de l'article, Emma Duncan (Belga)