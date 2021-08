JO 2020 - Lize Broekx 7e de sa série en K1 500 mètres et envoyée en quarts de finale

Lize Broekx a pris la 7e et dernière place de la 5e et avant-dernière série du K1 500 mètres. Elle devra passer par les quarts de finale si elle veut rejoindre Hermien Peters en demi-finales de l'épreuve de kayak monoplace des Jeux Olympiques de Tokyo. Mercredi sur le Sea Forest Waterway, elle a signé le temps de 1:52.476.

La Hongroise Tamara Csipes a remporté la série (1:48.790) devant la Biélorusse Maryna Litvinchul (1:49.606) et la Polonaise Marta Walczykiewicz (1:50.184). Quelques minutes, Hermien Peters s'est elle directement qualifiée pour les demi-finales en remportant sa série dans le temps de 1:47.959, approchant 3 dixièmes le record olympique détenu par la Hongroise Rita Koban depuis les JO d'Atlanta en 1996 (1:47.655). La Belge de 26 ans s'est imposée devant la Portugaise Teresa Portela (1:48.727) et l'Allemande Jule Hake (1:48.758), qui vont aussi directement en demi-finales. Les autres engagées devront passer par les quarts de finale. Les quarts de finale se tiendront ce mercredi entre 5h50 et 6h11 (heure belge). Les demies sont prévues jeudi dès 2h58 en Belgique, peu avant les finales C (5h15), B (5h22) et A (5h29). Ensemble, Hermien Peters et Lize Broekx ont pris la 9e place du K2 500m en remportant la finale B. Cette course constituait leur principal objectif dans la capitale japonaise. (Belga)