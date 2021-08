JO 2020 - Lize Broekx deuxième de son quart de finale et se hisse en demi-finales du K1

Lize Broekx a pris la 2e place du second quart de finale du K1 500 mètres, validant son ticket pour les demi-finales de l'épreuve de kayak monoplace des Jeux Olympiques de Tokyo. Mercredi sur le Sea Forest Waterway, elle a signé le temps de 1:49.336, améliorant largement son temps des séries (1:52.476).

Septième de la 5e et avant-dernière série, Broekx a dû passer par les quarts pour rejoindre les demi-finales. Elle a bien géré sa course, terminant 2e derrière la Russe Svetlana Chernigovskaya (1:49.323) mais devant l'Argentine Brenda Rojas (1:51.822). Les trois sont qualifiées pour les demies, les trois dernières sont éliminées. Quelques minutes plus tôt, Hermien Peters, 26 ans, s'est directement qualifiée pour les demi-finales en remportant sa série dans le temps de 1:47.959, approchant 3 dixièmes le record olympique détenu par la Hongroise Rita Koban depuis les JO d'Atlanta en 1996 (1:47.655). Les demies sont prévues jeudi dès 2h58 en Belgique, peu avant les finales C (5h15), B (5h22) et A (5h29). Ensemble, Hermien Peters et Lize Broekx ont pris la 9e place du K2 500m en remportant la finale B. Cette course constituait leur principal objectif dans la capitale japonaise. (Belga)