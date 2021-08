L'ex-Daft Punk Thomas Bangalter compositeur d'un ballet

L'ex-Daft Punk Thomas Bangalter fait un retour inattendu sur la scène musicale, comme compositeur d'un ballet du chorégraphe français Angelin Preljocaj. Celui-ci sera donné dans un an à l'Opéra national de Bordeaux (sud-ouest), a annoncé l'établissement culturel.

Les représentations de cette oeuvre intitulée "Mythologies" auront lieu du 1er au 10 juillet 2022. Le projet est né "il y a environ un an et demi", bien avant l'auto-dissolution en février 2021 du célèbre duo électro, a confié à l'AFP Olivier Lombardie, administrateur général de l'Opéra de Bordeaux. "Angelin, qui avait déjà travaillé avec Daft Punk sur des musiques électro, a alors proposé à Thomas Bangalter de composer cette fois-ci pour lui une musique de ballet. Celui-ci avait envie de changer de registre, il voulait vraiment essayer de passer à autre chose, de se frotter à l'orchestration symphonique" et c'est ainsi que la collaboration a débuté, a poursuivi M. Lombardie. "Il s'y est mis tout de suite, il a commencé à proposer des compositions, petit à petit ça s'étoffe (...). On est ravis, très excités, ça correspond exactement à ce dont on avait envie: casser les frontières, casser les codes, montrer qu'un orchestre symphonique peut jouer une musique actuelle d'un compositeur d'aujourd'hui", s'enthousiasme-t-il espérant faire venir à l'opéra "un nouveau public". Une vingtaine de danseurs de la compagnie d'Angelin Preljocaj et du ballet de l'Opéra de Bordeaux sont engagés pour cette chorégraphie organisée en "plusieurs pièces sur les grands thèmes de la mythologie grecque et antique". (Belga)